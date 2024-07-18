Европейский Союз согласовал четыре украинских проекта по развитию транспортной инфраструктуры

Европейский Союз 16 июля на заседании координационного комитета программы "Механизм сообщения Европы" (CEF) одобрил четыре проекта по развитию транспортной инфраструктуры, представленные Украиной и предоставит грант на их реализацию.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Общая сумма гранта со стороны ЕС составит около 53 млн. евро, что составляет 50% от общей стоимости проектов. Вторую половину средств должна обеспечить украинская сторона.

Одобренные проекты

Среди проектов, получивших одобрение – интеграция железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. Первый этап предусматривает усовершенствование железнодорожной сети и строительство пути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Еще одним общим проектом с Молдовой и Румынией является обеспечение непрерывности движения между указанными пунктами пропуска.

"Организация транспортных потоков для повышения пропускной способности инфраструктуры, безопасности и эффективности услуг по пересечению границы на общей дороге Румыния-Молдова-Украина ЧП Галац/Джурджулешты/Рени" – говорится в сообщении.

Третьим одобренным проектом является создание и внедрение речной информационной службы на украинской части реки Дунай и ее интеграция в европейские системы.

Согласно четвертому проекту предусмотрено восстановление аэронавигационной отрасли Украины и дальнейшая модернизация инфраструктуры связи, навигации, наблюдения и аэронавигационной информации.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач подчеркнул, что эти проекты будут способствовать евроинтеграции Украины, расширят возможности транспортных коридоров и ускорят интеграцию украинской транспортной инфраструктуры в транспортное пространство ЕС.

Раньше Как сообщалось, Европейский Союз в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) предоставит грантовые средства на развитие железнодорожной инфраструктуры пограничных переходов Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Программа ЕС "Механизм сообщения Европы"

Напомним, 22 ноября 2023 г. Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины с Европейским союзом о его участии в программе ЕС "Механизм Соединения Европы". За соответствующий законопроект №0232, внесенный президентом Владимиром Зеленским, 21 ноября проголосовало 332 депутата (с большинством во всех фракциях и группах), ни один не выступил против и не воздержался.

Программа "Механизм соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) функционирует в рамках инициативы "Пути солидарности". Как отметили в Министерстве восстановления, ее реализация будет способствовать улучшению транспортного сообщения Украины с ЕС и налаживанию экспорта из Украины в страны Европы в целом. Общий бюджет программы к 2027 году составляет около 21 миллиарда евро.

Участие в программе Украины позволит привлечь финансирование ЕС для поддержки развития высокопроизводительных, устойчивых и эффективно взаимосвязанных трансъевропейских сетей в сферах транспорта, энергетики и цифровых услуг. Она сможет подавать заявки по проектам для грантовой поддержки от Еврокомиссии в размере 50% стоимости проектов.

Однако участие в программе предусматривает обязательную уплату Украиной ежегодного финансового взноса и связанных с этим расходов на управленческую, исполнительную и операционную деятельность.