Испанскую технологию автоматического перехода поездов на другую ширину путей адаптируют под границу Украины с ЕС

Оператор железнодорожной инфраструктуры Испании Adif и АО "Укрзализныця" будут разрабатывать пилотный проект с использованием технологии автоматической системы изменения ширины колесных пар грузового подвижного состава под разные пути для западных переходов. Соответствующий меморандум подписан между "Укрзализныцей" и Adif.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Одна из важных задач инфраструктурной команды - выйти на стабильные показатели экспорта на уровне 2021 года. Решение технологических вопросов по замене колесных пар существенно оживит товаро- и пассажирооборот со странами ЕС. В условиях продолжающейся войны скорость становится одним из важных факторов нашей обороноспособности и экономической устойчивости ", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что технология, ранее разработанная испанскими железнодорожниками для перехода колеи 1435-1668 мм, будет доработана для автоматического изменения ширины колесных пар подвижного состава между путями шириной 1520 мм, 1435 мм и 1668 мм.

"Сейчас мы отрабатываем все возможные технологические решения для создания непрерывного логистического процесса при перевозке грузов между Украиной и странами ЕС. При наличии разных путей 1435 мм и 1668 мм наши испанские коллеги длительно успешно используют технологические разработки, позволяющие минимизировать влияние перепадов путей, и мы готовы сотрудничать для расширения этой технологии на наш подвижной состав. Это системы автоматического изменения ширины путей для пассажирского и грузового подвижного состава", - отметил глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Он добавил, что реализация такой задачи — достаточно сложный технологический проект, который требует времени, но это гораздо быстрее и дешевле, чем перестроить на 1435 мм базовую инфраструктуру на западных переходах.

"И это еще один из шагов интеграции "Укрзализныци" в европейскую транспортную сеть", - подытожил глава правления "Укрзализныци".

В частности, согласно сообщению, стороны договорились вместе работать над привлечением средств Европейского Союза для реализации этого проекта.

Стоит отметить, что для Испании использование автоматического перехода поездов на другую ширину пути актуально не только из-за собственной особой ширины путей и наличия границы с "нормальной" по ширине путей Францией, но и из-за параллельного использования путей шириной 1435 мм и в самой стране (на отдельных линиях). При этом в Украине последнего явления нет.

Отметим, что в Украине на пограничных переходах с железнодорожными дорогами третьих стран сразу две ширины путей встречаются на следующих пограничных переходах, в частности:

на границе с Румынией – "Дьяково – Халмеу", "Вадул-Сирет – Викшаны";

на границе со Словакией – "Чоп – Чьерна над Тисой";

на границе с Польшей – "Ягодин – Дорогуск", "Мостиска – Медыка".

Напомним, в 2024 году должно стартовать строительство участка евроколеи "Мостиска - Скнилов" от госграницы с Польшей до Львова. Эту колею будут использовать для грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и странами Евросоюза. Так, на участке от Мостиска до Скнилова необходимо перешить 72,9 км пути 1520 мм на ширину 1435 мм.

Также сообщалось, что Европейский Союз в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) предоставит грантовые средства на строительство железнодорожной инфраструктуры пограничных переходов Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.