Стало известно, когда начнется строительство линии "Мостиска – Скнилов" с европейской колеей

Строительство участка европути "Мостиска - Скнилов" от госграницы с Польшей до Львова стартует в этом году. Колею будут использоваться для грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и странами Евросоюза.

Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, такую долгожданную новость накануне во время форума "Украина. Год 2024" сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"От себя добавлю, что это очень важный проект, который позволит обеспечить эффективное международное железнодорожное сообщение между Польшей, странами Евросоюза и Украиной", - подчеркнул Козицкий.

Он отметил, что станция "Скнилов" станет международным железнодорожным хабом.

"Для постройки хаба выбрали именно ее, чтобы избежать перегрузки станции "Львов", через которую следует большинство внутригосударственных поездов", - пояснил Козицкий.

Он добавил, что на участке от Мостиска до Скнылова необходимо реконструировать 72,9 км пути 1520 мм на путь шириной 1435 мм.

Модернизировать участок от станции Мостиска до Скнилова поможет Агентство США по международному развитию (USAID).

Колею будут использоваться для грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и странами Евросоюза.

"По состоянию на сегодняшний день на этот участок уже есть технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация, кроме того, проект проходит оценку влияния на окружающую среду. Параллельно продолжается обсуждение с инвесторами относительно следующих этапов реализации проекта", - резюмировал Козицкий.

Евроколея во Львовской области

В 2023 году было возобновлена работа евроколеи, которая заходит из Польши во Львовскую область по другому направлению - в город Рава-Русская. В октябре было запущено комбинированное железнодорожное сообщение Варшава – Рава-Русская – Брюховичи (станция в поселке во Львовской общине).

Оно осуществляется польским поездом компании SKPL с пересадкой в приграничном городе на поезд УЗ. Отметим, что в ноябре этот поезд совершал также удлиненные рейсы в Черновцы через Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш и Стрый.

В сентябре председатель правления УЗ Евгений Лященко заявлял, что "Укрзализныця" хочет развивать еще один маршрут, который должен пролегать будущей евроколеей: "Мостиска - Скнилов", что позволит дальнейшее превращение Львова в европейский железнодорожный хаб, хотя и без физического соединения этих линий.

"В этой конфигурации железнодорожный узел Львов уже можно рассматривать как отдельный проект, как хаб, который будет иметь соединение с европейскими коридорами. Завести новые пути 1435 мм на вокзал — это малореально. Поэтому будем подавать отдельный проект Львовского транспортного узла, на который будет сходится большое количество европейских пассажирских маршрутов", - заявлял глава УЗ.

В свою очередь, пограничный железнодорожный переход "Мостиска ІІ – Медика" планируется модернизировать за средства программы ЕС "Механизм "Соединение Европы". Украина к ней официально присоединилась в результате ратификации соответствующего соглашения.