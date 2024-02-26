Стало відомо, коли розпочнеться будівництво ділянки євроколії "Мостиська – Скнилів"

Будівництво ділянки євроколії “Мостиська – Скнилів” від держкордону з Польщею до Львова стартує цього року. Колію будуть використовувати для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.

Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, таку довгоочікувану новину напередодні під час форуму «Україна. Рік 2024» повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Від себе додам, що це вкрай важливий проєкт, який дозволить забезпечити ефективне міжнародне залізничне сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною", - підкреслив Козицький.

Він зауважив, що станція «Скнилів» стане міжнародним залізничним хабом.

"Для розбудови хабу обрали саме її, щоб уникнути перевантаження станції «Львів», через яку прямують більшість внутрішньодержавних поїздів", - пояснив Козицький.

Він додав, що на дільниці від Мостиська до Скнилова необхідно реконструювати 72,9 км колії 1520 мм на колію шириною 1435 мм.

Модернізувати дільницю від станції Мостиська до Скнилова допоможе Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Колію будуть використовувати для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.

"Станом на сьогодні на цю ділянку вже є техніко-економічне обґрунтування та проєктно-кошторисна документація, крім того, проєкт проходить оцінку впливу на довкілля. Паралельно триває обговорення з інвесторами щодо наступних етапів реалізації проєкту", - резюмував Козицький.

Євроколія на Львівщині

У 2023 році було відновлено роботу євроколії, що заходить з Польщі до Львівської області з іншого напрямку - до міста Рава-Руська. В жовтні було запущено комбіноване залізничне сполучення Варшава — Рава-Руська — Брюховичі (станція у селищі у Львівській громаді).

Воно здійснюється польським поїздом компанії SKPL з пересадкою у прикордонному місті на поїзд УЗ. Зазначимо, що в листопаді цей поїзд здійснював також подовжені рейси до Чернівців через Коломию, Івано-Франківськ, Калуш та Стрий.

У вересні голова правління УЗ Євген Лященко заявляв, що "Укрзалізниця" хоче розвивати ще один маршрут, що має пролягати майбутньою євроколією: "Мостиська - Скнилів", що дозволить подальше перетворення Львова на європейський залізничний хаб, хоча й без фізичного з'єднання цих ліній.

"В цій конфігурації залізничний вузол Львів уже можна розглядати як окремий проєкт, як хаб, який буде мати з’єднання з європейськими коридорами. Завести нові колії 1435 мм напряму на вокзал — це малореально. Тому подаватимемо окремий проєкт Львівського транспортного вузла, на який буде сходитись велика кількість європейських пасажирських маршрутів", — заявляв очільник УЗ.

В свою чергу, прикордонний залізничний перехід "Мостиська ІІ – Медика" планується модернізувати за кошти програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи". Україна до неї офіційно приєдналася внаслідок ратифікації відповідної угоди.