USAID допоможе "Укрзалізниці" в побудові євроколії Мостиська - Львів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) домовилося з "Укрзалізницею" про допомогу в модернізації дільниці від станції Мостиська на кордоні з Польщею до Львова (станція Скнилів), де планується побудувати колію стандартної європейської ширини 1435 мм.

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Як повідмляють в УЗ та Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, агентство також сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до системи Транс'європейських транспортних мереж (TEN-T).

Відповідний меморандум про взаєморозуміння сторони підписали 24 листопада за участі міністра Олександра Кубракова та посла США Бріджит Брінк. Від УЗ документ про наміри підписали голова правління Євген Лященко та член правління Вячеслав Єрьомін, від USAID — виконувач обовʼязків директора місії в Україні Енн Хоппер.

Втім, характер допомоги від агентства в повідомленнях не уточнюється. Зазначено, що першим етапом проєкту євроколії Мостиська - Скнилів стане створення його техніко-економічного обґрунтування.

"Одне з важливих завдань для збільшення експортної спроможності — модернізація та заміна колій, у разі необхідності — побудова нових. Підписання меморандуму з USAID матиме відчутний вплив на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом", - вказав Кубраков.

За його словами, також важливо, що ця колія використовуватиметься не тільки для вантажних, але й для пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС. В Мінвідновлення при цьому додають, що подальший проєкт розвитку включатиме заведення євроколій до Ужгорода, Ковеля та Чернівців, а на більш пізньому етапі – до Києва та навіть на схід України.

Зазначається, що згалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році USAID надало Україні допомогу вже на понад 21,7 мільярда доларів, що робить агентство одним з найбільших її двосторонніх донорів. Ці кошти забезпечують реалізацію заходів на підтримку розвитку економіки, демократії та врядування, програм у сфері охорони здоров'я, а також надання гуманітарної допомоги.

Зокрема, "Укрзалізниці" USAID раніше передало 105 дизель-генераторів, а також фінансує проєкт технічної допомоги американської девелоперської компанії DAI Global у сприянні українському зерновому експорту в напрямку Євросоюзу.

Євроколія на Львівщині

Нагадаємо також, що цього року було відновлено роботу євроколії, що заходить з Польщі до Львівської області з іншого напрямку - до міста Рава-Руська. В жовтні було запущено комбіноване залізничне сполучення Варшава — Рава-Руська — Брюховичі (станція у селищі у Львівській громаді).

Воно здійснюється польським поїздом компанії SKPL з пересадкою у прикордонному місті на поїзд УЗ. Зазначимо, що в листопаді цей поїзд здійснював також подовжені рейси до Чернівців через Коломию, Івано-Франківськ, Калуш та Стрий.

У вересні Лященко вже заявляв, що "Укрзалізниця" хоче розвивати ще один маршрут, що має пролягати майбутньою євроколією: Мостиська - Скнилів, що дозволить подальше перетворення Львова на європейський залізничний хаб, хоча й без фізичного з'єднання цих ліній.

"В цій конфігурації залізничний вузол Львів уже можна розглядати як окремий проєкт, як хаб, який буде мати з’єднання з європейськими коридорами. Завести нові колії 1435 мм напряму на вокзал — це малореально. Тому подаватимемо окремий проєкт Львівського транспортного вузла, на який буде сходитись велика кількість європейських пасажирських маршрутів", — заявляв очільник УЗ.

В свою чергу, прикордонний залізничний перехід "Мостиська ІІ – Медика" планується модернізувати за кошти програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи". Україна до неї офіційно приєдналася лише напередодні - внаслідок ратифікації відповідної угоди.