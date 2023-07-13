"Агросем" збудує елеватор на залізничній перевалці біля кордону з Польщею: кредит дає ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит у розмірі 9,6 мільйона євро українській агропромисловій компанії "Агросем" для розширення залізничного терміналу біля кордону з Польщею та розвитку комплексу з перевалки зерна та контейнерних майданчиків, які збільшать експорт зерна з країни.

При цьому, як повідомляють у ЄБРР, цей кредит буде супроводжено інвестиційним грантом США у розмірі 1,5 мільйона євро у рамках внеску країни до Спеціального фонду реагування ЄБРР на кризу в Україні. Сама компанія внесе до цього проєкту 2,6 мільйона євро.

Зазначається, що він покращить транспортне сполучення України з Європейським союзом на заході країни за рахунок вирішення проблеми нестачі сучасних перевалочних потужностей на українсько-польському кордоні, який наразі є ключовим вузьким місцем в інфраструктурі, що стримує експорт зерна.

Як кажуть у фінустанові, Україна є провідним виробником продуктів харчування, і перебої з постачанням завдають шкоди як українському агробізнесу, так і світовій продовольчій безпеці. Тому нинішня інвестиція сприятиме розвитку сухопутних маршрутів експорту зерна, альтернативних морським портам, через які раніше експортувалося 90% зернових та олійних культур.

"Застаріла проблема українського експорту до Європи залізницею полягає в тому, що залізничні лінії країни побудовані з використанням широкої колії, а не вужчої європейської... Для вирішення цієї проблеми перший етап проекту, який був завершений у листопаді минулого року, включає автоматизований комплекс для прямої перевалки зерна між вагонами широкої та вузької колії", - зазначають у ЄБРР.

На другому ж етапі буде збудовано елеваторний комплекс місткістю 22 тисячі тонн та розширено залізничну інфраструктуру. Зерновий комплекс матиме пропускну спроможність понад 400 тисяч тонн на рік і має бути завершений до кінця 2024 року. У ці ж терміни на існуючому залізничному терміналі буде збудовано комплекс з перевалки контейнерів.

"Цей проект також допоможе "Агросему" підтримувати продуктивний потенціал своїх співробітників і включає компонент технічного співробітництва для задоволення потреб співробітників у сфері психічного здоров'я", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що група компаній "Агросем" входить до п'ятірки найбільших дистриб'юторів добрив, сільськогосподарської техніки та засобів виробництва в Україні, а також займається сільським господарством та торгівлею сільгосптоварами й керує власним залізничним терміналом у Львівській області.

ЄБРР наголошує, що загалом зобов'язався інвестувати в Україну у 2022–2023 роках 3 мільярди євро, приділяючи особливу увагу продовольчій та енергетичній безпеці, торгівлі, життєво важливій інфраструктурі та приватному сектору.

Зазначимо, що йдеться про MOST Logistic Terminal, створений "Агросемом" на прикордонній станції Мостиська-2 у 2019 році. На сьогодні він здатний перевантажувати близько 20 тисяч тонн зерна на місяць, при цьому силосні потужності терміналу розраховані лише на зберігання 2,5 тисяч тонн. Також на ньому є великий критий склад площею 4,5 тисяч квадратних метрів.