- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Експорт зерна з України спроститься: В Угорщині відкрили перевалочний залізничний термінал біля кордону
Біля угорського села Феньєшлітке неподалік кордону з Україною відкрили залізничний логістичний термінал East-West Gate, призначений спочатку для перевалки вантажів на маршрутах між Європою та Азією і який у короткостроковій перспективі в умовах війни в Україні буде задіяний насамперед для полегшення експорту зерна з неї.
Як зазначив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто, який відвідав відкриття комплексу, він був збудований у рекордні терміни і тепер є "найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті".
Чиновник зазначив, що на об'єкті, в який було інвестовано близько 30 мільярдів форинтів (2,6 мільярда гривень), буде працевлаштовано 500 осіб, а його потужність становитиме 1 мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.
"Рекордна швидкість будівництва багаторазово окупиться, оскільки залізничний вузол у Феньєшлітке відіграє величезну роль у пом'якшенні світової продовольчої кризи", - наголосив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Сійярто, завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу.
Нагадаємо, що будівництво терміналу у Феньєшлитке з коліями як "радянської" ширини (1520 мм), так і звичайної європейської (1435 мм) було розпочато у січні 2021 року. Повідомлялося, що всього на ньому буде по п'ять колій кожного типу, одночасно він зможе обслуговувати чотири потяги довжиною до 740 метрів, маючи крани вантажопідйомністю 45 тонн і використовуючи для роботи власну мережу 5G.