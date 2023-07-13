"Агросем" построит элеватор на железнодорожной перевалке у границы с Польшей: кредит дает ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития даст кредит в размере 9,6 миллиона евро украинской агропромышленной компании "Агросем" для расширения железнодорожного терминала около границы с Польшей и развития комплекса по перевалке зерна и контейнерных площадок, которые увеличат экспорт зерна из страны.

При этом, как сообщают в ЕБРР, данный кредит будет сопровожден инвестиционным грантом США в размере 1,5 миллиона евро в рамках взноса страны в Специальный фонд реагирования ЕБРР на кризис в Украине. Сама компания внесет в этот проект 2,6 миллиона евро.

Отмечается, что он улучшит транспортное сообщение Украины с Европейским союзом на западе страны за счет решения проблемы нехватки современных перевалочных мощностей на украинско-польской границе, которая в настоящее время является ключевым узким местом в инфраструктуре, сдерживающим экспорт зерна.

Как говорят в финучреждении, Украина является ведущим производителем продуктов питания, и перебои с поставками наносят ущерб как украинскому агробизнесу, так и мировой продовольственной безопасности. Потому нынешняя инвестиция будет способствовать развитию сухопутных маршрутов экспорта зерна, альтернативных морским портам, через которые ранее экспортировалось 90% зерновые и масличных культур.

"Устаревшая проблема украинского экспорта в Европу по железной дороге заключается в том, что железнодорожные линии страны построены с использованием широкой колеи, а не более узкой европейской... Для решения этой проблемы первый этап проекта, который был завершен в ноябре прошлого года, включает в себя автоматизированный комплекс для прямой перевалки зерна между вагонами широкой и узкой колеи", - указывают в ЕБРР.

На втором же этапе будет построен элеваторный комплекс вместимостью 22 тысячи тонн и расширена железнодорожная инфраструктура. Зерновой комплекс будет иметь пропускную способность более 400 тысяч тонн в год и должен быть завершен к концу 2024 года. В эти же сроки на существующем железнодорожном терминале будет построен комплекс по перевалке контейнеров.

"Этот проект также поможет "Агросему" поддерживать продуктивный потенциал своих сотрудников и включает в себя компонент технического сотрудничества для удовлетворения потребностей сотрудников в области психического здоровья", - указывается в сообщении.

Отмечается, что группа компаний "Агросем" входит в пятерку крупнейших дистрибьюторов удобрений, сельскохозяйственной техники и средств производства в Украине, а также занимается сельским хозяйством и торговлей сельхозтоварами и управляет собственным железнодорожным терминалом во Львовской области.

ЕБРР подчеркивает, что в целом обязался инвестировать в Украину в 2022–2023 годах 3 миллиарда евро, уделяя особое внимание продовольственной и энергетической безопасности, торговле, жизненно важной инфраструктуре и частному сектору.

Отметим, что речь идет о MOST Logistic Terminal, созданном "Агросемом" на приграничной станции Мостиска-2 в 2019 году. На сегодня он способен перегружать около 20 тысяч тонн зерна в месяц, при этом силосные мощности терминала рассчитаны лишь на хранение 2,5 тысячи тонн. Также на нем имеется крупный крытый склад площадью 4,5 тысячи квадратных метров.