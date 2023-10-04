"Укрзализныця" запускает новый международный поезд в Варшаву: расписание движения

С 15 октября Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская, что на Львовщине.

Здесь пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд европейского пути (1435 мм) и обратно.

"Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой в Львове", - отмечают в УЗ.

Там добавляют, что также пассажирам не стоит беспокоиться за возможные опоздания, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров.

Как сообщают в УЗ, проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Рави-Русскую и обратно.

"Кроме того, вместе с запуском этого маршрута возобновляем работу ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска, открывающего перед нами новые возможности по развитию нашей международной сети", - отмечают в УЗ.

Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци". Кроме того, пассажиры могут купить два билета одним щелчком по поисковому запросу от необходимого города в Украине до Варшавы или Люблина или обратно.

Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

"Мы постоянно работаем над расширением международных железнодорожных пассажирских маршрутов, чтобы украинцы могли легко выезжать за границу и возвращаться домой. Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности, на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином”, – отметил председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Лященко.

Напомним, АО "Укрзализныця" продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев - Хелм. Поезд отправился в свой первый рейс 3 сентября и стал третьим в суперпопулярном направлении.