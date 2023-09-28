"Укрзализныця" вводит военизированную охрану уже на 9 рейсах

АО "Укрзализныця" постепенно увеличивает количество поездов, патрулируемых военизированной охраной. К трем направлениям, где возобновили патрулирование в июне, добавили еще 6 маршрутов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, в сентябре к проекту "Железная Безопасность" включены поезда:

№29/30 Ужгород – Киев – Ужгород

№59/60 Чоп – Киев – Чоп

№85/86 Запорожье – Львов – Запорожье

№119/120 Запорожье – Львов – Запорожье

№ 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород

№357/359 Киев – Ворохта – Киев.

В УЗ напомнили, что с июня 2023 сопровождение военизированной охраны было возобновлено в трех поездах:

№41/42 Днепр – Трускавец – Запорожье

№81/82 Киев – Ужгород – Киев

Интерсити + №712/711 Киев – Краматорск – Киев.

По словам директора исполнительного филиала "Ведомственная военизированная охрана" АО "Укрзализныця" Владимира Александрова, сопровождение осуществляется двумя работниками, которые находятся в поезде и осуществляют контроль за соблюдением порядка.

Они помогают поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения при возникновении конфликтных ситуаций. Также любой пассажир может оперативно вызвать работников военизированной охраны через проводника или начальника поезда.

"Практика сопровождения поездов военизированной охраной показала, что это действенный инструмент, который позволяет быстро отреагировать на нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Мы откликнулись на запрос общества по усилению мер безопасности в поездах, в частности, восстановив проект по охране пассажирских поездов, начатый еще в 2020 году. Тогда в сопровождении работников военизированной охраны курсировали 10 поездов, сейчас уже 9 таких поездов, и дальше мы планируем это количество увеличивать", - сообщил Александров.

Он также добавил, что работники военизированной охраны "Укрзализныци" имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.

Заметим, в целях безопасности представительниц прекрасного пола "Укрзализныця"открыла продажу билетов в женские купе, которые заработали на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог.

Напомним, ранее "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн- заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.