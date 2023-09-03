"Укрзалізниця" запустила новий міжнародний поїзд: який маршрут

У неділю, 3 вересня, у перший рейс відправився міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм.

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Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Хелма потяг прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02).

Зворотно з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є - застосунок все покаже", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, це вже третій щоденний поїзд до Хелма.

Цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень.

Зауважимо, через ремонтні роботи на польській залізниці поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків - Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" розпочинає проєкт з підключення потягів до мережі Інтернет. Спершу зв'язок має з'явитися у 16 поїздах Інтерсіті.