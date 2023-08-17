"Укрзалізниця" скасовує частину поїздів до Польщі: що сталося

Через ремонтні роботи на польській залізниці поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків - Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт", - наголошують в УЗ.

Саме тому пасажирів просять враховувати тимчасові зміни у розкладі.

Так, поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.

Натомість вже з 3 вересня УЗ призначає новий поїзд №119/120 Київ — Хелм.

Він стане вже третім щоденним поїздом до надзвичайно популярного Хелма.

"Це денний поїзд (ніякого проходження кордону серед ночі!), що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02)", - наголошують в УЗ.

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

"Іншими словами, цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень)", - додають в УЗ.

Крім того, по пʼятницях та суботах протягом "місяця ремонтів" у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

•діючого №705/706 Київ — Перемишль;

нового №707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У зазначені 6 днів поїзди №53/54 Київ — Перемишль, №89/90 Київ — Перемишль, №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №73/74 Харків — Перемишль, №715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.

Графік ремонтів у вересні "зачепить" і розкладу руху поїздів №54 та №36.

Так, поїзд №54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

Поїзд №36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

"Нагадуємо, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка "стартує" окремо о 09:00)", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" домовилася з "OLX Україна" про блокування всіх оголошень про продаж квитків на її поїзди. Це зроблено в рамках системної боротьби з квитковими шахраями.