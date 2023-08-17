"Укрзализныця" отменяет часть поездов в Польшу: что произошло

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Польская железная дорога с 8 сентября начинает запланированные ремонты инфраструктуры в Перемышле. Это могло означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ", - отмечают в УЗ.

Именно поэтому пассажиров просят учитывать временные изменения в расписании.

Так, поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены.

Уже с 3 сентября УЗ назначает новый поезд №119/120 Киев — Хелм.

Он станет уже третьим ежедневным поездом в чрезвычайно популярный Хелм.

"Это дневной поезд (никакого прохождения границы ночью!), который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Восточная 21:02)", - подчеркивают в УЗ.

Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

"Другими словами, этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена)", - добавляют в УЗ.

Кроме того, по пятницам и субботам в течение "месяца ремонтов" в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсировка только двух поездов Интерсити+:

•действующего №705/706 Киев — Перемышль;

нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные 6 дней поезда №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев — Перемышль будут отменены.

График ремонтов в сентябре "заденет" и расписания движения поездов №54 и №36.

Так, поезд №54 Перемышль - Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

Поезд №36 Перемышль - Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

"Напоминаем, что билеты на польское направление продаются за 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая "стартует" отдельно в 09:00)", - отметили в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" договорилась с "OLX Украина" о блокировании всех объявлений о продаже билетов на ее поезда. Это сделано в рамках системной борьбы с билетными мошенниками.