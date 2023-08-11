"Укрзализныця" ко Дню Независимости добавила рейсы из Киева во Львов: расписание движения

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы между Киевом и Львовом на пиковые даты 21 и 23 августа. Также перевозчик добавил поезда между городами на 14, 15 и 16 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, поезд №191/192 будет отправляться из Киева в 07:05, а прибывать во Львов в 17:03. Обратно из Львова – в 13:15 и прибытие в Киев в 22:05.

Кроме того, "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №163/164 Киев – Львов. Поездка этим поездом будет удобной для харьковчан, для этого нужно в приложении выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков - Киев + №163 Киев - Львов.

Отправка из Киева 14, 15 и 16 августа в 06:28, прибытие во Львов в 13:58 (16 августа – в 13:40). Обратно поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14.50 и прибывать в Киев в 22:27.

Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Дополнительные рейсы "Укрзализныци"

"Укрзализныця" не впервые за текущее лето назначает дополнительные рейсы во Львов. В частности, недавно "Укрзализныця" в связи с периодом пиковых сезонных перевозок назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов.

Позже "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Посмотреть, как они будут курсировать можно здесь.