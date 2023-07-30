"Укрзализныця" запускает еще один поезд в Карпаты: как он будет курсировать

"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в Карпаты. Первый рейс отправится уже 1 августа из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, поезд №827/828 оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8).

Как будет курсировать поезд

Новый региональный поезд будет отправляться из Львова в 07:35 и прибывать в Мукачево в 12:07.

В обратном направлении отправление из Мукачево в 14:30, прибытие во Львов в 18:45.

Региональный поезд будет делать остановки на станциях: Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Гребенов, Тухля, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты.

В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что 3, 8, 10, 17, 24 и 31 августа этот поезд не будет курсировать, а с 15 августа в расписание внесут незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №227/228 из Киева через Яремче, Ворохту в Ясину. Этот поезд, начиная с 6 августа, будет отправляться из Киева по четным дням, а с 7 августа – из Ясини по нечетным дням.

Отметим, с 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог.