"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд до Карпат: як він курсуватиме

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Карпат. Перший рейс відправиться вже 1 серпня зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається, поїзд №827/828 обладнано спеціальними велостійками, які знаходяться у першому та останньому вагонах поїзда (№1 та №8).

Як курсуватиме потяг

Новий регіональний поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:35 та прибуватиме до Мукачева о 12:07.

У зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.

Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях: Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати.

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що 3, 8, 10, 17, 24 та 31 серпня цей поїзд не курсуватиме, а з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна.

Квитки на поїзд можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №227/228 з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні. Цей поїзд, починаючи з 6 серпня, відправлятиметься з Києва по парних днях, а з 7 серпня - з Ясіні по непарних днях.

Зазначимо, з 12 червня “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг.