"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Карпаты: какое расписание

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №227/228 из Киева через Яремче, Ворохту в Ясину.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот поезд, начиная с 6 августа, будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татаров-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибытие в Ясину в 10:46.

Обратно, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татаров-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибытие в Киев в 08:10 (по 16:08), 10:33 (с 18:08 по 12:09).

Билеты на эти рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, с 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог.