"Укрзалізниця" до Дня Незалежності додала рейсів з Києва до Львова: розклад руху

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси між Києвом та Львовом на пікові дати 21 і 23 серпня. Також перевізник додав потяги між містами на 14, 15 та 16 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, поїзд №191/192 буде відправлятися з Києва о 07:05, а прибувати до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова - о 13:15 і прибуття до Києва о 22:05.

Крім того, "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №163/164 Київ - Львів. Поїздка цим потягом буде також зручною для харків'ян, для цього потрібно у застосунку обрати подорож з пересадкою №63 Харків - Київ + №163 Київ - Львів.

Відправка з Києва 14, 15 та 16 серпня о 06:28, прибуття до Львова о 13:58 (16 серпня - о 13:40). Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Додаткові рейси "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" не вперше за поточне літо призначає додаткові рейси до Львова. Зокрема нещодавно "Укрзалізниця" у звʼязку з періодом пікових сезонних перевезень призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.

Пізніше "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів призначила додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом. Подивитись, як вони курсуватимуть можна тут.