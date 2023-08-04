"Укрзалізниця" оголосила про нові додаткові поїзди до Львова: тепер не лише з Києва

"Укрзалізниця" у звʼязку з періодом пікових сезонних перевезень призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Поїзд №191/192 сполученням "Київ – Львів" відправлятиметься зі столиці 17-20, 22, 26-31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

Своєю чергою поїзд №111/63 – 64/112 "Ізюм, Харків – Львів" відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, з Харкова – о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40.

У зворотному напрямку, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50, прибуття до Харкова призначене на 5:46, а до Ізюма – на 12:00. В інші дати (21, 26, 28 та 31 серпня) поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46, до Ізюма – о 12:00.

А поїзд №79/80 "Дніпро – Львів" (через Київ) вирушатиме з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. Зі Львова поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня й 1 вересня о 15:48 і приїжджатиме до Дніпра о 06:49.

Як зауважили в "Укрзалізниці", харківський та дніпровські поїзди прибуватимуть до Львова зручно для пересадки в гори на рейс №815/816 "Львів – Рахів".

Квитки на поїзди вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", чатботі, на сайті та в касах вокзалів.

Квитки на потяг: додаткові рейси "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" не вперше за поточне літо призначає додаткові рейси до Львова. Поїзд №191/192 із Києва вже запускали наприкінці червня. Спершу передбачалося, що він курсуватиме лише 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня.

Пізніше цей рейс призначали на декілька днів липня. В "Укрзалізниці" пояснювали, що поїзд швидко довів свою незамінність.

Крім того, додаткові поїзди з Києва до Львова вирішили призначити на 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня.

Зазначалося, що состав сформований із нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу: з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.