"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Львова: розклад руху

Зважаючи на великий попит пасажирів на поїздки до західної України в активний сезон літніх перевезень, АТ “Укрзалізниця” призначає додаткові поїзди з Києва до Львова.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, призначений додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 сполученням Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58.

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Як підкресли в "Укрзалізниці", усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням.

Квитки на поїзди, як завжди, будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Зауважимо, "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Карпат. Перший рейс відправився вже 1 серпня зі Львова через Сколе, Воловець до Мукачева.