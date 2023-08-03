"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов: расписание движения

Учитывая большой спрос пассажиров на поездки в западную Украину в активный сезон летних перевозок, АО "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Киева во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Так, назначен дополнительный поезд №191/192 Киев – Львов. Он отправляется из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывает во Львов в 14:49.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, назначен также дополнительный поезд №163/164 сообщением Киев – Львов. Он будет отправляться из Киева 11, 12 и 13 августа в 6.28 и прибывать во Львов в 13.58.

Обратно со Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

Как подчеркнули в "Укрзализныце", все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием.

Билеты на поезда, как всегда, будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Отметим, "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд в Карпаты. Первый рейс отправился уже 1 августа из Львова через Сколе, Воловец в Мукачево.