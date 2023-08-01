"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда – в Винницу и Ужгород

"Укрзализныця" решила назначить дополнительные поезда из Киева в Винницу и Ужгород. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что поезд №223/224 сообщением "Киев – Ужгород" будет отправлятся из столицы с 4 августа по четным числам в 16:07 и прибывать в Ужгород в 8:07. Обратно поезд будет отправляться с 5 августа по нечетным числам в 18.29 и прибывать в Киев в 10.46.

В свою очередь региональный поезд №765/766 сообщением "Киев – Винница" будет отправляться из Киева 5, 6, 12 и 13 августа в 7:55 и прибывать в Винницу в 11:35. В обратном направлении поезд будет отправлятся по тем же датам в 12:50 и прибывать в Киев в 16:45.

Купить билеты можно в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Билеты на поезд: дополнительные рейсы в Карпаты

"Укрзализныця" уже не впервые за текущее лето назначает дополнительные рейсы в западном направлении. В частности, с 6 августа будет курсировать поезд №227/228, который будет ехать из Киева в Ясиню через Яремче и Ворохту.

Он будет отправляться из столицы по четным дням в 21:42 и прибывать в Ясиню в 10:46.

Обратная отправка из Ясини будет происходить, начиная с 7 августа, по нечетным дням в 16:54, прибытие в Киев запланировано на 08:10 (по 16.08), а также на 10:33 (с 18.08 по 12.09).

Кроме того, с 1 августа курсирует региональный поезд №827/828 "Львов – Мукачево", который делает остановки, в частности, на станциях Сколе, Славское и Воловец.

Он отправляется из Львова в 07:35 и прибывает в Мукачево в 12:07. В обратном направлении отправление из Мукачево – в 14:30, прибытие во Львов – в 18:45.

Однако известно, что 3, 8, 10, 17, 24 и 31 августа этот поезд не будет курсировать, а с 15 августа расписание будет иметь незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна.