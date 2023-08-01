"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди – у Вінницю й Ужгород

"Укрзалізниця" вирішила призначити додаткові поїзди з Києва у Вінницю й Ужгород. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Зазначається, що поїзд №223/224 сполученням "Київ – Ужгород" вирушатиме зі столиці з 4 серпня по парних числах о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:07. Зворотно поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

Своєю чергою регіональний поїзд №765/766 сполученням "Київ – Вінниця" відправлятиметься з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 7:55 і прибуватиме до Вінниці об 11:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 і прибуватиме до Києва о 16:45.

Придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці", в чатботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Квитки на потяг: додаткові рейси в Карпати

"Укрзалізниця" вже не вперше за поточне літо призначає додаткові рейси в західному напрямку. Зокрема, з 6 серпня курсуватиме поїзд №227/228, який їхатиме з Києва до Ясіні через Яремче й Ворохту.

Він відправлятиметься зі столиці по парних днях о 21:42 та прибуватиме у Ясіню о 10:46.

Зворотно відправлення з Ясіні відбуватиметься, починаючи з 7 серпня, по непарних днях о 16:54, прибуття до Києва заплановано на 08:10 (по 16.08), а також на 10:33 (з 18.08 по 12.09).

Крім того, з 1 серпня курсує регіональний поїзд №827/828 "Львів – Мукачево", який робить зупинки, зокрема, на станціях Сколе, Славське та Воловець.

Він відправляється зі Львова о 07:35 та прибуває до Мукачева о 12:07. У зворотному напрямку відправлення з Мукачева – о 14:30, прибуття до Львова – о 18:45.

Однак відомо, що 3, 8, 10, 17, 24 та 31 серпня цей поїзд не курсуватиме, а з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна.