"Укрзалізниця" призначила нові додаткові рейси між Києвом і Львовом

Компанія "Укразалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом. Вони вирушатимуть 28, 30 та 31 липня. Про це повідомила пресслужба перевізника.

У пʼятницю, 28 липня, їхатиме поїзд 163/164 "Київ – Львів". О 06:28 він відправиться з Києва та прибуде до Львова о 13:58. Зворотно відправлення зі Львова призначено на 14:50, прибуття до столиці – о 22:47.

У неділю й понеділок, 30-31 липня, додаткові рейси здійснить поїзд 191/192, який відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до Львова о 14:49. Зворотно він відправиться зі Львова о 14:37 й прибуде до Києва о 22:05.

Зазначається, що квитки на ці рейси вже доступні для купівлі в застосунку "Укрзалізниці", в чатботі, на сайті та в касах вокзалів.

Квитки на потяг: додаткові рейси "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" не вперше за поточне літо призначає додаткові рейси з Києва до Львова. Поїзд №191/192 вже запускали наприкінці червня. Спершу передбачалося, що він курсуватиме лише 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня.

Пізніше цей рейс вирішили призначити ще на вісім днів липня. В "Укрзалізниці" пояснювали, що поїзд швидко довів свою незамінність.

Состав сформований із нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу: з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.