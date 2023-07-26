"Укрзализныця" назначила новые дополнительные рейсы между Киевом и Львовом

Компания "Укразализныця" открыла продажу билетов на дополнительные рейсы поездов между Киевом и Львовом. Они будут отправляться 28, 30 и 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В пятницу, 28 июля, будет ехать поезд 163/164 "Киев – Львов". В 06:28 он отправится из Киева и прибудет во Львов в 13:58. Обратная отправка со Львова назначена на 14:50, прибытие в столицу – в 22:47.

В воскресенье и понедельник, 30-31 июля, дополнительные рейсы совершит поезд 191/192, который будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. Обратно он отправится из Львова в 14:37 и прибудет в Киев в 22:05.

Отмечается, что билеты на эти рейсы уже доступны для покупки в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Билеты на поезд: дополнительные рейсы "Укрзализныци"

"Укрзализныця" не впервые за текущее лето назначает дополнительные рейсы из Киева во Львов. Поезд №191/192 уже запускали в конце июня. Сначала предполагалось, что он будет курсировать только 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля.

Позже этот поезд решили назначить еще на восемь дней июля. В "Укрзализныце" объясняли, что он быстро доказал свою незаменимость.

Состав сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода: с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в туалетах.