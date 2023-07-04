Доказал свою незаменимость. "Укрзализныця" увеличила количество рейсов дополнительным поездом Киев-Львов

"Укрзализныця" оставляет в расписании дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов и увеличивает количество рейсов в июле.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, поезд будет отправляться из Киева 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июля в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

В эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Этот поезд сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода: с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в туалетах.

Также для пассажиров из Днепра согласована легкая пересадка на этот рейс из поездов №79 Днепр — Киев, №38 Запорожье — Киев.

Для пассажиров из Харькова — пересадка из поезда №63 Харьков – Киев в течение 1,5 часов.

Также — в обратном направлении: осуществить пересадку из львовского поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев — Харьков и №80 Киев — Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци ", в чат-ботах , на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" из-за спроса пассажиров с 30 июня назначила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев - Львов. Поезд должен был курсировать только 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля.