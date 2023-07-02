"Укрзализныця" уже выполнила четыре рейса с женскими купе

Четыре поезда "Укрзализныця" успешно завершили полный маршрут с женскими купе. Данная инициатива была положительно встречена во всех городах, где происходили стартовые остановки, в частности в Харькове, Днепре, Кривом Рогу, Киеве, Ужгороде, Ясинях и Трускавце.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Там отметили, что все поездки прошли спокойно, и никаких случаев "вторжений" или провокаций не было зафиксировано.

В "Укрзализныце" рассказали, что несколько раз по ошибке продали билеты в женские купе мужчинам, но причину данной проблены уже устранили, а людей рассадили по отдельным купе.

Также в УЗ напомнили, что цена билетов на вагоны с женскими купе остается неизменной, качество обслуживания у этих купе также не имеет отличий.

В компании подчеркнули, что ожидали возобновлять патрулирование в поездах, а эти рейсы находятся под особым контролем, поэтому людей призывали не удивляться работникам "Железной безопасности" в поездах.

Билеты в женские купе можно приобрести только в приложении "Укрзализныци"

Напомним, о том, что УЗ рассматривает возможность введения женских купе, стало известно 23 мая.

А уже 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог.

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