Довів свою незамінність. "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів додатковим поїздом Київ-Львів

"Укрзалізниця" залишає в розкладі додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів і збільшує кількість рейсів у липні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, поїзд відправлятиметься з Києва 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 липня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

У ці ж дати зі Львова поїзд виїжджатиме о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

Цей поїзд сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу: з кондиціонуванням, відеонаглядом, вакуумними туалетами та сповивальними столиками у вбиральнях.

Також для пасажирів з Дніпра узгоджено легку пересадку на цей рейс з поїздів №79 Дніпро — Київ, №38 Запоріжжя — Київ.

Для пасажирів з Харкова — пересадка з поїзда №63 Харків - Київ протягом 1,5 годин.

Так само — в зворотному напрямку: здійснити пересадку зі львівського поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ — Харків та №80 Київ — Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин).

Квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" через попит пасажирів з 30 червня призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів. Поїзд мав курсувати лише 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня.