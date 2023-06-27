"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Львов: какой график

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев – Львов. Поезд решили назначить из-за спроса пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд будет отправляться из Киева в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 07:05 и прибывать во Львов уже в 14:49.

Обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

Как отмечается, для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд будет удобной пересадочной опцией, чтобы добраться быстро до Львова.

Так, в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр – Киев, №38 Запорожье – Киев и №63 Харьков – Киев (время ожидания пересадки не превысит полтора часа во всех случаях).

Так же – в обратном направлении: пересесть с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее АО "Укрзализныця" в пилотном режиме открыло продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог. Продажа билетов будет проходить исключительно в мобильном приложении УЗ.