"Укрзализныця" объявила о новых дополнительных поездах во Львов: теперь не только из Киева

"Укрзализныця" в связи с периодом пиковых сезонных перевозок назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд №191/192 сообщением "Киев – Львов" будет отправляться из столицы 17-20, 22, 26-31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно поезд будет отправляться из Львова 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

В свою очередь поезд №111/63 - 64/112 "Изюм, Харьков - Львов" будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, из Харькова – в 22:43 и прибывать во Львов 13:40.

В обратном направлении, со Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50, прибытие в Харьков назначено на 5:46, а в Изюм – на 12:00. В другие даты (21, 26, 28 и 31 августа) поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46, в Изюм – в 12:00.

А поезд №79/80 "Днепр – Львов" (через Киев) будет ехать из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40. Со Львова поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и приезжать в Днепр в 06:49.

Как отметили в "Укрзализныце", харьковский и днепровские поезда будут прибывать во Львов удобно для пересадки в горы на рейс №815/816 "Львов – Рахов".

Билеты на поезда уже доступны в приложении "Укрзализныци", чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Билеты на поезд: дополнительные рейсы "Укрзализныци"

"Укрзализныця" уже не впервые за текущее лето назначает дополнительные рейсы во Львов. Поезд №191/192 из Киева уже запускали в конце июня. Сначала предполагалось, что он будет курсировать только 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля.

Позже этот рейс назначали на несколько дней июля. В "Укрзализныце" объясняли, что поезд быстро доказал свою незаменимость.

Кроме того, дополнительные поезда из Киева во Львов решили назначить на 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа.

Отмечалось, что состав сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода: с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в уборных.