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"Укрзализныця" запустила новый международный поезд: какой маршрут
В воскресенье, 3 сентября, в первый рейс отправился международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци".
"Наш новый международный поезд № 119/120 Киев – Хелм отправился в первый рейс!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хелм поезд прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 -21:02).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обратно из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 - Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.
"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть - приложение все покажет", - подчеркнули в УЗ.
Напомним, это уже третий ежедневный поезд в Хелм.
Этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).
Заметим, из-за ремонтных работ на польской железной дороге поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены.
Напомним, АО "Укрзализныця" начинает проект по подключению поездов к сети Интернет. Сначала связь должна появиться в 16-ти поездах Интерсити.