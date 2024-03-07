Іспанську технологію автоматичного переходу поїздів на іншу ширину колії адаптують під кордон України з ЄС

Оператор залізничної інфраструктури Іспанії Adif та АТ "Укрзалізниця" розроблятимуть пілотний проєкт з використанням технології автоматичної системи зміни ширини колісних пар вантажного рухомого складу під різну колію для західних переходів. Відповідний меморандум підписано між "Укрзалізницею" та Adif.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Одна з важливих задач інфраструктурної команди — вийти на стабільні показники експорту на рівні 2021 року. Вирішення технологічних питань щодо заміни колісних пар суттєво пожвавить товаро- та пасажирообіг з країнами ЄС. В умовах триваючої війни швидкість стає одним з важливих факторів нашої обороноздатності та економічної стійкості", — наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Зазначається, що технологія, раніше розроблена іспанськими залізничниками для переходу колії 1435-1668 мм, буде доопрацьована для автоматичної зміни ширини колісних пар рухомого складу між коліями шириною 1520 мм, 1435 мм та 1668 мм.

"Наразі ми відпрацьовуємо всі можливі технологічні рішення для створення безперервного логістичного процесу під час перевезення вантажів між Україною та країнами ЄС. За наявності різних колій 1435 мм і 1668 мм наші іспанські колеги тривалий час успішно використовують технологічні розробки, які дозволяють мінімізувати вплив перепадів колії, і ми готові співпрацювати для розширення цієї технології на наш рухомий склад. Це системи автоматичної зміни ширини колій для пасажирського та вантажного рухомого складу", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він додав, що реалізація такого завдання — досить складний технологічний проєкт, який потребує часу, але це набагато швидше і дешевше, ніж перебудувати на 1435 мм базову інфраструктуру на західних переходах.

"І це ще один з кроків інтеграції Укрзалізниці в європейську транспортну мережу", — підсумував голова правління "Укрзалізниці".

Зокрема, згідно з повідомленням, сторони домовилися разом працювати над залученням коштів Європейського Союзу для реалізації цього проєкту.

Варто зазначити, що для Іспанії використання автоматичного переходу поїздів на іншу ширину колії актуальне не тільки через власну особливу ширину колій та наявність кордону з "нормальною" за шириною колії Францією, але й через паралельне використання колій шириною 1435 мм і в самій країні (на окремих лініях).

Зазначимо, що в Україні на прикордонних переходах з залізничними дорогами третіх країн, одразу дві ширини колій зустрічаються на наступних прикордонних переходах, зокрема:

на кордоні з Румунією – "Дяково – Халмеу", "ВадулСірет – Вікшани";

на кордоні зі Словаччиною – "Чоп – Чієрна над Тисою";

на кордоні з Польщею – "Ягодин – Дорогуськ", "Мостиська – Медика".

Нагадаємо, у 2024 році повинне стартувати будівництво ділянки євроколії "Мостиська – Скнилів" від держкордону з Польщею до Львова. Цю колію будуть використовувати для вантажних та пасажирських перевезень між Україною та країнами Євросоюзу. Так, на дільниці від Мостиська до Скнилова необхідно реконструювати 72,9 км колії 1520 мм на колію шириною 1435 мм.

Також повідомлялося, що Європейський Союз в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) надасть грантові кошти на розбудову залізничної інфраструктури прикордонних переходів України з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.