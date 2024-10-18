Кабмин предлагает ввести в Украине европейскую модель железнодорожных перевозок

Кабинет министров предложит Верховной Раде ввести в Украине новую модель рынка железнодорожных перевозок в соответствии с европейскими стандартами. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект о системе и особенностях функционирования этого рынка был одобрен на заседании Кабмина 18 октября.

Отмечается, что документ направлен на имплементацию актов законодательства Европейского союза в сфере железнодорожного транспорта, в частности определенных соглашением об ассоциацией Украины с ЕС.

Так, им определяются основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, основные требования к железнодорожному подвижному составу, урегулируется деятельность операторов железнодорожного подвижного состава и владельцев подвижного состава. Также предлагается закрепить принцип равноправного доступа всех заинтересованных лиц к услугам инфраструктуры.

Предусматривается создание системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями законодательства ЕС, что призвано повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Проектом закона предлагается установить правовые основы технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта для эксплуатации; ввести европейский подход к обеспечению техобслуживания подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние.

Кроме этого, предусматривается введение функционирования учебных центров, которые будут осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов.

Напомним также, что в июле ЕС одобрил четыре проекта по развитию транспортной инфраструктуры, поданных Украиной, и даст грант на их реализацию. Среди них – интеграция железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. "Укрзализныця" должна получить на это почти 43 миллиона евро.

Первый этап предусматривает усовершенствование железнодорожной сети и развитие пути европейской ширины 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.