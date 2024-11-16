Транспортники закликають скасувати конкурс на управителя для 18 тисяч вагонів з РФ та Білорусі: які аргументи

Федерація роботодавців транспорту України закликає Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів, (АРМА) призупинити проведення конкурсу на призначення управителя для 17,8 тисячі російських та білоруських залізничних вагонів, переданих на відповідне зберігання та використання "Укрзалізниці" ще в 2022 році.

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Як ідеться у зверненні об'єднання, воно пропонує передати всі ці вагони саме УЗ за рішенням Кабінету міністрів без проведення конкурсу та на умовах ідентичних чи принаймні подібних до тих, на яких зараз ними користується ця держкомпанія.

На думку ФРТУ, такий крок дозволить зберегти економічну стабільність, підтримати національну безпеку та забезпечити надійність логістичних ланцюгів, що критично важливо для України в умовах воєнного стану. Відповідно, там вважають, що можлива передача вагонів стороннім управителям може завдати економіці та нацбезпеці значної шкоди.

"З моменту передачі вагонів УЗ ефективно забезпечує їх використання, надаючи можливість безперебійних перевезень для підприємств, які постраждали від російської агресії та, закриваючи дефіцит рухомого складу, спричинений втратою вагонів на окупованих територіях", - наголошується в заяві.

Аргументи проти конкурсу щодо 18 тисяч вагонів

Парк арештованих російських та білоруських вагонів, який УЗ використовує для комерційної діяльності, може приносити від 3 до 6 мільярдів гривень доходу щороку, що забезпечує фінансову стабільність УЗ. Зазначені вагони критично важливі для перевезень палива (ними здійснюється понад 50% паливних перевезень залізницею) і матеріалів для потреб оборони України. Замінити ж ці вагони на інший рухомий склад, як вказують у ФРТУ, наразі неможливо. Транспортники вважають, що інші управителі не будуть вкладати ресурси в ремонт та технічне обслуговування вагонів, а лише "докатають" їх до повної зношеності, намагаючись отримати максимальний прибуток. Це значно скоротить термін їх придатності і зрештою призведе до зменшення робочого вагонного парку, зменшення виробництва в Україні та скорочення податкових та валютних надходжень. Також вони побоюються, що деякі потенційні управителі з високою ймовірністю створять умови для повернення вагонів компаніям з РФ та Білорусі, співпрацюючи з компаніями-колишніми власниками: вони можуть організувати їх виїзд з України під виглядом міжнародних перевезень, після чого вони вже не повернуться в Україну. Натомість УЗ, як кажуть у ФРТУ, жорстко контролює всі операції з цими вагонами і такого не допустить. Передача вагонів компаніям без достатнього досвіду управління вантажним парком може спричинити затримки в перевезенні стратегічно важливих вантажів, що напряму вплине на здатність забезпечувати безперервні постачання для армії та матиме катастрофічні наслідки для безпеки України. Негативним прикладом у ФРТУ називають передачу 434 вагонів ФПК "Ресурсгруп", про яку було домовлено минулого місяця.

Звернення федерація направила, окрім АРМА, віце-прем’єр-міністру - міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі, міністру Кабінету міністрів Олегу Немчінову, секретарю РНБО Олександру Литвиненку, голові Служби безпеки України Василю Малюку та нещодавно призначеному голові правління УЗ Олександру Перцовському.

Нагадаємо при цьому, що 6 листопада голова АРМА Олена Дума повідомила, що агентство "з метою унеможливлення маніпуляцій щодо конкурсного відбору" управителя на 17,8 тисячі вагонів проведе ринкові консультації задля визначення можливих економічних результатів від їх використання.