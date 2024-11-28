Ключевой логистический хаб Закарпатья после оценки уйдет "с молотка"

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) выбрало оценщика для комплекса ООО "Терминал Карпаты" — ключевого логистического хаба Закарпатья.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, по результатам проведения конкурса на оценщика победителем конкурса избрано ООО "Торгово-экспертная палата Украины".

"Раньше, АРМА осуществило обзор производственных мощностей ООО "Терминал Карпаты". Этот комплекс — готовая инфраструктура для развития транспортно-логистического бизнеса, открывающая новые горизонты для украинского экспорта и импорта", — отметила Дума.

Она добавила, что после осуществления независимой оценки актива, АРМА объявит конкурс на изъятие управляющего логистическим комплексом. Каждый, кто будет отвечать квалификационным требованиям, сможет посоревноваться за возможность внести свой вклад в развитие железнодорожной логистики Украины.

О "Терминале Карпаты"

Заметим, комплекс "Терминал Карпаты" включает в себя несколько основных инфраструктурных объектов:

административное здание в г. Чоп;

производственный комплекс в пгт. Батево, включающий ангар, насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;

офисное здание в с. Свобода.

Главный объект — крытый ангар для перегрузки перевозимых грузов в крытом подвижном составе общей площадью 21.504 кв. м. с подведенными путями европейской (1435 мм) и постсоветской (1520 мм) ширины.

Такая инфраструктура обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами разных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом.

Как пишет Mind.ua, бенефициаром ООО "Терминал Карпаты" был гражданин России Андрей Кочетков.

10 мая 2022 года Лычаковский районный суд г. Львова в деле №463/2408/22 арестовал корпоративные права, денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского ООО "Терминал Карпаты" за ходатайство следователя ГБР, и все это 20 мая 2022 года передал в управление АРМА.

И только через год, 12 мая 2023-го, СНБО внесло бенефициара компании Лилию Кочеткову в перечень подсанкционных лиц. Также в санкционный список попали юридические лица – учредители терминала "Терминал Холдинг" (Лихтенштейн, 9493, Маурен) "Терминальный холдинг AG", код FL-0001.097.335-9 (9493 Mauren, Liechtenstein) и "Скат Интернационале Спедиционс" (Австрия, 1040, Вена, Аргентиниенштрассе, 29/1 OG) "SKAT Internationale Speditions GmbH", код 129065b (Argentinierstraße 29/1.OG, 1040 Wien, Austria), на основании чего должен быть заблокирован доступ россиянам к ООО "Терминал Карпаты" сроком на 10 лет.

После этого 23 мая и состоялось заседание Временной следственной комиссии ВР по экономической безопасности и Комитета ВР по антикоррупционной политике, следователи ГБР и прокуроры ОГП отчитались о полном контроле и обеспечении многомиллионных ежемесячных поступлений в государственный бюджет Украины от менеджмента этих активов.