Підприємство в Житомирській області, яке співпрацювало з Росією, готують до продажу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело комплексний огляд арештованих активів підприємств ТОВ "ОДП груп" та ТОВ "Експериментально-дослідний комплекс Орепи", які є провідними у сфері виробництва обладнання птахокомплексів. Їхні власники підозрюються у роботі на РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що активи було передано в управління АРМА за ухвалою Печерського районного суду міста Києва.

За інформацією слідства, власники цих підприємств підозрюються у постачаннях підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ систем загородження, які використовуються в війні проти України.

Готують до продажу

В АРМА наголошують, що підприємства є інвестиційно привабливими об’єктами, що виробляли унікальну продукцію з високим попитом як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

До складу активів входить масштабний комплекс нерухомого майна, розташований на території Житомирської області та міста Києва:

офісні приміщення та адміністративні будівлі;

виробничі та складські приміщення;

господарські будівлі та допоміжна інфраструктура;

земельні ділянки;

птахокомплекс з інкубатором;

транспортні засоби.

Окремою складовою арештованих активів є повністю готова до запуску птахофабрика із власним інкубатором на понад 10 тисяч яєць, що значно підвищує інвестиційну привабливість об’єктів.

"За попередніми оцінками, активи здатні генерувати значні надходження до державного бюджету за умови професійного управління. Підприємства мають встановлену репутацію на ринку та налагоджені канали збуту продукції", - підкреслюють в АРМА.

Там додають, що найближчим часом розпочнеться процедура відбору незалежного оцінювача для проведення ринкової оцінки майна. Паралельно будуть проведені ринкові консультації з потенційними управителями для формування вигідних для держави умов.

Після завершення підготовчих процедур конкурс на вибір управителя буде оголошено на електронному майданчику Prozorro, що забезпечить максимальну прозорість та конкурентність процесу.

Про компанії

Компанія ТОВ "ОДП Груп" зареєстрована у 2004 році у місті Звягелі на Житомирщині. Згідно із даними YouControl, розмір статутного капіталу складає 10 млн грн. Виручка ТОВ за підсумками 2022 року склала 118,6 млн грн, за 2021 – 200,8 млн грн. Активи на кінець 2022 року – 320 млн грн, зобовʼязання – 311,6 млн грн. Основний КВЕД підприємства – виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства, також ТОВ займається виробництвом виробів із дроту, ланцюгів і пружин. Кінцевими бенефіціарними власниками значаться Віталій Бруй, Сергій Степура і Олег Бєлоконь.

Номінальним власником 100% статутного капіталу ТОВ "ОДП Груп" є кіпрська компанія Leporis Holding Co. Ltd. Їй також належить 100% статутного капіталу ТОВ "Експериментально-дослідний комплекс Орепи" (тваринницька ферма у селі Хижівка біля Звягеля).

Власник групи компаній "Техна", яка має фірми в Україні, Росії, ОАЕ та на Кіпрі, є Сергій Бондарев. За даними слідства, він ховається в Росії.

Після початку повномасштабної війни завод продовжив нелегально торгувати з Росією, у зв'язку з чим проти Бондарева, його дочки Вікторії Бондаревої та кількох менеджерів відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, АРМА провело виїзний огляд арештованого підприємства ТОВ "Керамбуд", яке пов’язують із Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість заводу склала 246 216 830 гривень.