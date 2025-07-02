Предприятие в Житомирской области готовят к продаже: сотрудничало с РФ

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело комплексный обзор арестованных активов предприятий ООО "ОДП групп" и ООО "Экспериментально-исследовательский комплекс Орепы", ведущих в сфере производства оборудования птицекомплексов. Их владельцы подозреваются в работе в РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что активы были переданы в управление АРМА по определению Печерского районного суда города Киева.

По информации следствия, владельцы этих предприятий подозреваются в поставках предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ систем заграждения, которые используются в войне против Украины.

Готовят к продаже

В АРМА отмечают, что предприятия являются инвестиционно привлекательными объектами, производившими уникальную продукцию с высоким спросом как на внутреннем, так и внешних рынках.

В состав активов входит масштабный комплекс недвижимого имущества, расположенный на территории Житомирской области и города Киева:

офисные помещения и административные здания;

производственные и складские помещения;

хозяйственные постройки и вспомогательная инфраструктура;

земельные участки;

птицекомплекс с инкубатором;

транспортные средства.

Отдельной составляющей арестованных активов полностью готова к запуску птицефабрика с собственным инкубатором на более 10 тысяч яиц, что значительно повышает инвестиционную привлекательность объектов.

"По предварительным оценкам, активы способны генерировать значительные поступления в государственный бюджет при профессиональном управлении. Предприятия имеют установленную репутацию на рынке и налажены каналы сбыта продукции", — подчеркивают в АРМА.

Там добавляется, что в ближайшее время начнется процедура отбора независимого оценщика для проведения рыночной оценки имущества. Параллельно будут проведены рыночные консультации с потенциальными управляющими для формирования выгодных для государства условий.

После завершения подготовительных процедур конкурс по выбору управляющего будет объявлен на электронной площадке Prozorro, что обеспечит максимальную прозрачность и конкурентность процесса.

О компаниях

Компания ООО "ОДП Груп" зарегистрирована в 2004 году в городе Звягеле Житомирской области. Согласно данным YouControl, размер уставного капитала составляет 10 млн грн. Выручка ООО по итогам 2022 года составила 118,6 млн. грн., за 2021 – 200,8 млн. грн. Активы на конец 2022 года – 320 млн. грн., обязательства – 311,6 млн. грн. Основной КВЭД предприятия – производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а также ООО занимается производством изделий из проволоки, цепей и пружин. Конечными бенефициарными владельцами числятся Виталий Бруй, Сергей Степура и Олег Белоконь.

Номинальным владельцем 100% уставного капитала ООО "ОДП Групп" является кипрская компания Leporis Holding Co. Ltd. Ей также принадлежит 100% уставного капитала ООО "Экспериментально-исследовательский комплекс Орепы" (животноводческая ферма в селе Хижевка возле Звягеля).

Владелец группы компаний "Техна", имеющей фирмы в Украине, России, ОАЭ и Кипре, есть Сергей Бондарев. По данным следствия, он скрывается в России.

После начала полномасштабной войны завод продолжил нелегально торговать с Россией, в связи с чем против Бондарева, его дочери Виктории Бондаревой и нескольких менеджеров открыли уголовное производство.

Напомним, АРМА провело выездное освидетельствование арестованного предприятия ООО "Керамбуд", которое связывают с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. По результатам независимой оценки рыночная стоимость завода составила 246 216 830 гривен.