Миколаївщина отримає від Японії 27 трансформаторів для підготовки до зими

Кабінет міністрів України схвалив рішення про передачу 27 трансформаторів громадам Миколаївської області для підвищення енергетичної стійкості регіону.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Потребу у критичному обладнанні визначили під час робочої поїздки очільника Міненерго до Миколаївської області.

В умовах системних російських атак ці трансформатори є необхідними для забезпечення стабільної роботи підстанцій та швидкого усунення наслідків обстрілів.

Загальна вартість обладнання перевищує 32 млн грн. Його придбано в межах Програми екстреного відновлення за фінансової підтримки уряду Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

Нове обладнання дозволить енергетикам оперативно проводити ремонтні роботи та суттєво посилить підготовку регіону до майбутнього опалювального сезону.

Нагадаємо,енергетичні підприємства Чернівецької, Чернігівської та Київської областей отримали від Австрії обладнання для відновлення і модернізації електромереж, резервного електроживлення та підготовки інфраструктури до осінньо-зимового періоду.

Додамо, з початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.