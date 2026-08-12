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Не хватает стажа для пенсии: сколько стоит купить один месяц в 2026 году

налоги
Граждане могут официально выкупить недостающие месяцы стажа / Depositphotos

По итогам января – июля 2026 г. в бюджет поступило 436,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). Это на 18,1% (или на 66,8 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Если не хватает страхового стажа, его можно докупить.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Для сравнения, за 7 месяцев 2025 года собрание составляло 369,4 млрд грн.

Уплата ЕСВ обеспечивает формирование системы соцстрахования и напрямую влияет на зачисление страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию, оформления больничных, пособий по безработице и других государственных выплат.

Как докупить страховой стаж, если его не хватает

Граждане, не накопившие достаточное количество стажа, имеют возможность докупить его путем заключения договора о добровольном участии в системе государственного пенсионного страхования. Действующим законодательством предусмотрено два механизма:

  • Единовременная оплата за прошлые периоды: позволяет выкупить месяцы, когда лицо официально не работало и не вело предпринимательскую деятельность. В 2026 году минимальный взнос за один месяц прошлого стажа составляет 3 804,68 грн. Всю сумму необходимо внести в течение 10 дней после заключения договора.
  • Добровольное участие в будущие периоды: договор заключается сроком не менее одного года с ежемесячной уплатой взносов. В 2026 году минимальный платеж в месяц составляет 1 902,34 грн .

Для оформления соответствующего договора необходимо обратиться в налоговую службу по месту жительства. Заявление можно подать как в бумажной форме непосредственно в органах ГНС, так и в электронном виде через электронный кабинет плательщика.

Напомним, правительство работает над   пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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