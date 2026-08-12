Транзит по Молдове: какие документы и гарантии нужны перевозчикам

Государственная таможенная служба обнародовала рекомендации для бизнеса по транзиту украинских товаров через Молдову, в том числе на маршрутах в юго-западную часть Одесской области. Для перевозки можно использовать декларацию ТР 82 АА или транзитную декларацию Т1, однако во втором случае обязательна финансовая гарантия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В таможне обратили внимание, что общие и индивидуальные гарантии, выданные в Украине, не распространяются на территорию Молдовы. При использовании процедуры совместного транзита Т1 обеспечение может предоставляться в форме денежного залога.

Услугу гарантирования при оформлении Т1 могут предоставлять таможенные брокеры. Перевозчик может самостоятельно выступать субъектом процедуры, если обновит учет в таможенных органах и внесет достаточную сумму средств на депозитный счет таможни.

Альтернативным вариантом является перевозка по декларации ТР 82 АА. В таком случае на территории Украины финансовая гарантия или залог не требуется, однако при въезде в Молдову водитель должен оформить внутреннюю молдавскую транзитную декларацию и обеспечить гарантию в соответствии с требованиями местной таможни.

Таможенная служба рекомендует оформлять Т1 или ТР 82 АА во внутренних подразделениях украинских таможен, а не непосредственно в пунктах пропуска. Это должно сократить время оформления и избежать дополнительных очередей на границе.

Для международной перевозки водитель должен иметь CMR, а перевозчик — коммерческий инвойс на товар для возможного расчета таможенного долга. Транспортное средство должно быть пригодно для наложения таможенных пломб таким образом, чтобы доступ к грузу без их повреждения был невозможен.

В таможне особо подчеркнули, что во время движения по территории Молдовы пломбы нельзя срывать или повреждать, а грузовой отсек — открывать. В случае нарушения целостности пломб после возвращения в Украину транспортное средство может быть направлено на полную проверку и осмотр груза.

Напомним, с 1 июня украинские перевозчики должны подавать дополнительные таможенные декларации при въезде в отдельные страны ЕС через переход Украины на NCTS Фаза 6 – новый этап работы европейской транзитной системы.