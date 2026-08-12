Транзит через Молдову: які документи та гарантії потрібні перевізникам

Державна митна служба оприлюднила рекомендації для бізнесу щодо транзиту українських товарів через Молдову, зокрема на маршрутах до південно-західної частини Одеської області. Для перевезень можна використовувати декларацію ТР 82 АА або транзитну декларацію Т1, однак у другому випадку обов’язкова фінансова гарантія.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної службу.

У митниці звернули увагу, що загальні та індивідуальні гарантії, видані в Україні, наразі не поширюються на територію Молдови. При використанні процедури спільного транзиту Т1 забезпечення може надаватися у формі грошової застави.

Послугу гарантування під час оформлення Т1 можуть надавати митні брокери. Перевізник також може самостійно виступати суб’єктом процедури, якщо оновить облік у митних органах та внесе достатню суму коштів на депозитний рахунок митниці.

Альтернативним варіантом є перевезення за декларацією ТР 82 АА. У такому разі на території України фінансова гарантія чи застава не потрібна, однак під час в’їзду до Молдови водій має оформити внутрішню молдовську транзитну декларацію та забезпечити гарантію відповідно до вимог місцевої митниці.

Митна служба рекомендує оформлювати Т1 або ТР 82 АА у внутрішніх підрозділах українських митниць, а не безпосередньо в пунктах пропуску. Це має скоротити час оформлення та уникнути додаткових черг на кордоні.

Для міжнародного перевезення водій також повинен мати CMR, а перевізник — комерційний інвойс на товар для можливого розрахунку митного боргу. Транспортний засіб має бути придатним для накладення митних пломб таким чином, щоб доступ до вантажу без їх пошкодження був неможливим.

У митниці окремо наголосили, що під час руху територією Молдови пломби не можна зривати чи пошкоджувати, а вантажний відсік — відкривати. У разі порушення цілісності пломб після повернення в Україну транспортний засіб можуть направити на повну перевірку та огляд вантажу.

Нагадаємо, з 1 червня українські перевізники повинні подавати додаткові митні декларації при в’їзді до окремих країн ЄС через перехід України на NCTS Фаза 6 — новий етап роботи європейської транзитної системи.