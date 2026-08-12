Не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один місяць у 2026 році

За підсумками січня – липня 2026 року до бюджету надійшло 436,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Це на 18,1% (або на 66,8 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо бракує страхового стажу, його можна докупити.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Для порівняння, за 7 місяців 2025 року збори складали 369,4 млрд грн.

Сплата ЄСВ забезпечує формування системи соцстрахування та напряму впливає на зарахування страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію, оформлення лікарняних, допомоги по безробіттю та інших державних виплат.

Як докупити страховий стаж, якщо його бракує

Громадяни, які не накопичили достатньої кількості стажу, мають можливість докупити його шляхом укладення договору про добровільну участь у системі державного пенсійного страхування. Чинним законодавством передбачено два механізми:

Одноразова сплата за минулі періоди: дає змогу викупити місяці, коли особа офіційно не працювала та не вела підприємницьку діяльність. У 2026 році мінімальний внесок за один місяць минулого стажу становить 3 804,68 грн . Всю суму необхідно внести протягом 10 днів після підписання договору.

дає змогу викупити місяці, коли особа офіційно не працювала та не вела підприємницьку діяльність. У 2026 році мінімальний внесок за один місяць минулого стажу становить . Всю суму необхідно внести протягом 10 днів після підписання договору. Добровільна участь на майбутні періоди: договір укладається терміном щонайменше на один рік зі щомісячною сплатою внесків. У 2026 році мінімальний платіж на місяць становить 1 902,34 грн.

Для оформлення відповідного договору необхідно звернутися до податкової служби за місцем проживання. Заяву можна подати як у паперовій формі безпосередньо в органах ДПС, так і в електронному вигляді через Електронний кабінет платника.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.