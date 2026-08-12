Російський Орський НПЗ зупинив виробництво після атаки українських безпілотників

Російський нафтопереробний завод “Орскнафтооргсинтез” повністю припинив переробку 11 серпня після пожежі, яка спалахнула внаслідок атаки українського безпілотника.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Дрони атакували підприємство, розташоване приблизно за 1900 кілометрів на схід від українського кордону, у вівторок. Факт результативного удару також офіційно підтвердили українські військові.

За словами джерел у нафтовій сфері, безпілотник пошкодив окремі технологічні установки для переробки нафти. Компанія Forteinvest, яка є власником Орського НПЗ, наразі не відповіла на інформаційний запит щодо масштабів руйнувань.

Цього року Україна суттєво посилила удари безпілотниками по російській енергетичній інфраструктурі, включаючи нафтопереробні підприємства, трубопроводи та портові термінали, що спровокувало масштабну паливну кризу всередині Росії.

Номінальна проєктна потужність Орського нафтопереробного заводу становить 5,76 мільйона метричних тонн на рік, що еквівалентно приблизно 115 200 барелям на добу.

За інформацією профільних джерел, у 2024 році підприємство переробило 4,2 мільйона тонн сирої нафти.

За цей період завод виробив 1,8 мільйона тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму, а також 200 тисяч тонн мазуту.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що у ніч на 11 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

Нагадаємо, атака українських безпілотників, яка відбулася 10 сепня, паралізувала роботу нафтохімічного комплексу "ЗапСибНафтохім" у Тобольську Тюменської області. Поставки продукції повністю припинилися.