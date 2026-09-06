RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Готівковий курс:

USD

44,80

44,67

EUR

52,15

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Вісім країн Північної Європи та Балтії шукатимуть додаткову допомогу Україні перед зимою

прапори країн NB8
Країни NB8 працюватимуть над додатковою підтримкою української енергетики / Міненерго

Країни Північної Європи та Балтії (формат NB8) залучать додаткову фінансову, матеріальну й технічну допомогу для підготовки енергетичної системи України до зими 2026/2027. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Що передбачає підтримка

Країни NB8 — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція — планують і надалі координувати допомогу через чинні механізми. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 4 вересня після зустрічі міністрів енергетики країн у Таллінні.

Екстрена підтримка має сприяти довгостроковій стійкості української енергосистеми, її децентралізації та інтеграції з європейським енергоринком.

Окремо у заяві зроблено наголос на захисті українських ядерних об’єктів. Країни NB8 назвали ядерну безпеку питанням регіональної та міжнародної безпеки.

Україна ділитиметься досвідом

"Підготовка енергосистеми до зими 2026/2027 — один із наших ключових пріоритетів. Працюємо з партнерами, щоб необхідне обладнання, технічна та фінансова підтримка надходили в Україну вчасно і відповідали нашим реальним потребам", — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна також готова ділитися досвідом відновлення та підтримання енергопостачання під час тривалих атак, зокрема щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Як зазначили у міністерстві, країни NB8 є одними з найбільш послідовних міжнародних партнерів України. У 2026 році на зустрічі в Києві лідери  NB8 передбачили щонайменше 918 млн євро підтримки для забезпечення України енергоресурсами, захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні Бельгія передала Київській області партію енергетичного спецобладнання.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності