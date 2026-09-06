Вісім країн Північної Європи та Балтії шукатимуть додаткову допомогу Україні перед зимою

Країни Північної Європи та Балтії (формат NB8) залучать додаткову фінансову, матеріальну й технічну допомогу для підготовки енергетичної системи України до зими 2026/2027.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Що передбачає підтримка

Країни NB8 — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція — планують і надалі координувати допомогу через чинні механізми. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 4 вересня після зустрічі міністрів енергетики країн у Таллінні.

Екстрена підтримка має сприяти довгостроковій стійкості української енергосистеми, її децентралізації та інтеграції з європейським енергоринком.

Окремо у заяві зроблено наголос на захисті українських ядерних об’єктів. Країни NB8 назвали ядерну безпеку питанням регіональної та міжнародної безпеки.

Україна ділитиметься досвідом

"Підготовка енергосистеми до зими 2026/2027 — один із наших ключових пріоритетів. Працюємо з партнерами, щоб необхідне обладнання, технічна та фінансова підтримка надходили в Україну вчасно і відповідали нашим реальним потребам", — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна також готова ділитися досвідом відновлення та підтримання енергопостачання під час тривалих атак, зокрема щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Як зазначили у міністерстві, країни NB8 є одними з найбільш послідовних міжнародних партнерів України. У 2026 році на зустрічі в Києві лідери NB8 передбачили щонайменше 918 млн євро підтримки для забезпечення України енергоресурсами, захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні Бельгія передала Київській області партію енергетичного спецобладнання.