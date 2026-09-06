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Восемь стран Северной Европы и Балтии будут искать дополнительную помощь Украине перед зимой

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Страны NB8 будут работать над дополнительной поддержкой украинской энергетики / Минэнерго

Страны Северной Европы и Балтии (формат NB8) привлекут дополнительную финансовую, материальную и техническую помощь для подготовки энергетической системы Украины к зиме 2026/2027.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Что предполагает поддержка

Страны NB8 — Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция — планируют и дальше координировать помощь через действующие механизмы. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 4 сентября после встречи министров энергетики стран в Таллине.

Экстремальная поддержка должна способствовать долгосрочной устойчивости украинской энергосистемы, ее децентрализации и интеграции с европейским энергорынком.

Отдельно в заявлении сделано ударение на защиту украинских ядерных объектов. Страны NB8 назвали ядерную безопасность вопросом региональной и международной безопасности.

Украина будет делиться опытом

"Подготовка энергосистемы к зиме 2026/2027 - один из наших ключевых приоритетов. Работаем с партнерами, чтобы необходимое оборудование, техническая и финансовая поддержка поступали в Украину вовремя и отвечали нашим реальным потребностям", - отметил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины.

По его словам, Украина также готова делиться опытом возобновления и поддержания энергоснабжения во время длительных атак, в том числе по защите энергетической инфраструктуры.

Как отметили в министерстве, страны NB8 являются одними из наиболее последовательных международных партнеров Украины. В 2026 году на встрече в Киеве лидеры NB8 предусмотрели по меньшей мере 918 млн. евро поддержки для обеспечения Украины энергоресурсами, защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, в августе Бельгия передала в Киевскую область партию энергетического спецоборудования.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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