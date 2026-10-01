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Новости
Дата публикации

В Киеве на две недели частично ограничат движение у Бессарабского рынка

ремонт дорог
На Бассейной в Киеве ограничат движение до 18 октября: что известно

В Киеве будут частично ограничивать движение на углу улицы Бассейной и Бессарабского проезда.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Где будут действовать ограничения

Работы будут продолжаться ежедневно с 8:00 до 20:00 . Специалисты Печерского ШЭУ будут снижать бортовой камень и ремонтировать тротуар вокруг Бессарабского квартала.

На время работ движение транспорта на участке организуют одной полосой.

В «Киевавтодоре» призывают водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Снижение бортового камня является частью работ по обустройству безбарьерного пространства. Она должна улучшить доступность тротуаров и пешеходных переходов для маломобильных групп населения и других горожан.

Фото 2 — В Киеве на две недели частично ограничат движение у Бессарабского рынка

Напомним, В Днепропетровской области в 2026 году возобновили строительство автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. В настоящее время работы продолжаются на участке протяженностью 29,5 км: дорожники выполняют земляные работы, обустраивают основание и нижние слои покрытия, водоотвод и искусственные сооружения.

Автор:
Ольга Опенько

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