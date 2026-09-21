29,5 км новой дороги: на Днепропетровщине возобновили масштабное строительство

В Днепропетровской области в 2026 году возобновили строительство автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. В настоящее время работы продолжаются на участке протяженностью 29,5 км: дорожники выполняют земляные работы, обустраивают основание и нижние слои покрытия, водоотвод и искусственные сооружения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Строительство дороги Н-31

Дорожники уже приступили к укладке нижних слоев покрытия - сначала из пористой, а затем из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Параллельно сооружают искусственные конструкции на трассе.

Н-31 строится по параметрам дороги первой категории и будет иметь четыре полосы движения. Расчетная интенсивность движения будет составлять до 25,5 тыс. автомобилей в сутки.

Общая протяженность дороги в пределах Днепропетровской области – 58,1 км. В 2017-2021 годах здесь уже построили 28,6 км нового автодороги, оборудовав его освещением, дорожными знаками и разметкой, барьерным ограждением, шумозащитными экранами, автопавильонами и тротуарами.

После начала полномасштабной войны реализацию проекта приостановили. В то же время движение продолжалось по старому участку дороги, который не рассчитан на современную нагрузку. Из-за износа покрытия ее поддерживают в проездном состоянии путем текущих ремонтов.

После завершения строительства Н-31 должно улучшить соединение между общинами и увеличить пропускную способность направления между Киевом, Днепром и южными регионами.

Напомним, на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская идет капитальный ремонт 62 км трассы от Львова до Рава-Русской. Готовность двух участков маршрута, ведущего к границе с ЕС, уже превышает 57%.