Евро упало до 17-месячного минимума, а доллар вырос до максимума за три месяца

Доллар США в четверг, 1 октября, достиг максимума более чем за три месяца благодаря продолжительному росту доходности государственных облигаций США, частично обусловленному опасениями относительно устойчивого ценового давления, вызванного войной США и Израиля против Ирана. Евро же достигло самой низкой отметки за 17 месяцев из-за влияния инфляции на региональную экономику.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что инфляция в США в августе выросла меньше, чем ожидалось, что ослабило ожидания повышения Федеральной резервной системой (ФРС) ключевой ставки в этом месяце. В то же время резкий скачок инфляции в еврозоне подчеркнул угрозу, которую высокие цены на энергоносители и дальше составляют для мировой экономики.

Так, индекс доллара США, отражающий его курс в корзину основных валют, поднялся до 101,66 – наивысшего уровня с 25 июня – продолжив рост в сентябре на 2%.

Курс доллара США к иене вырос на 0,54% – до 158,29 иены за единицу американской валюты после падения на 1,4% к японской валюте в прошлом месяце.

Австралийский доллар опустился до двухлетнего минимума – 0,6940 доллара США. Новозеландский доллар также снизился, достигнув самого низкого уровня с ноября 2025 года – 0,5618 доллара США.

Европейская валюта впервые с мая 2025 года упала ниже 1,13 доллара США по отношению к доллару, который рос в течение последних нескольких месяцев. Евро также упало относительно иены, швейцарского франка и едва держалось в плюсе относительно фунта.

Евро упало на 0,3% до $1,1299. В сентябре валюта ЕС снизилась почти на 2,5%, что явилось самым большим месячным падением с июля 2025 года.

"Пока доходность продолжает расти, это поддерживает доллар. Если мы достигнем переломного момента, когда это начнет действительно давить на фондовый рынок, доллар может получить от этого дополнительную поддержку", – сказал руководитель стратегии валютного рынка National Australia Bank Рэй Аттрилл.

При этом в сентябре мировые облигации продемонстрировали наиболее за последние годы месячное падение, что привело к росту их доходности. Причиной стало сочетание ухудшения государственных финансов, избыточного предложения новых выпусков облигаций и ускорения инфляции.

Заметим, что в октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.