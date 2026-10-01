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Новости
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"Новая почта" сообщила о DDoS-атаке: возможные сбои

ноутбук, кибербезопасность
В "Новой почте" предупредили о временных сбоях из-за DDoS-атаки / Freepik

На системы "Новой почты" осуществляется DDoS-атака. В компании предупредили о возможных незначительных временных сбоях в работе сервисов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

DDoS-атака на "Новую почту"

На системы "Новой почты" осуществляется DDoS-атака. Поэтому в работе отдельных сервисов компании возможны незначительные временные сбои.

В компании отметили, что контролируют ситуацию и противодействуют атаке. ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы для обеспечения стабильности сервисов.

"Новая почта" поблагодарила клиентов за понимание.

Напомним, "Новая почта" объявила о переходе на новую модель хранения товаров. Грузовые и почтовые отделения компании по всей Украине станут локальными складами. Такое решение было принято после атак на большие депо и логистические центры, чтобы уменьшить зависимость от масштабных объектов и сделать доставку более устойчивой к возможным ударам.

Автор:
Ольга Опенько

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