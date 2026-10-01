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"Новая почта" сообщила о DDoS-атаке: возможные сбои
На системы "Новой почты" осуществляется DDoS-атака. В компании предупредили о возможных незначительных временных сбоях в работе сервисов.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.
DDoS-атака на "Новую почту"
На системы "Новой почты" осуществляется DDoS-атака. Поэтому в работе отдельных сервисов компании возможны незначительные временные сбои.
В компании отметили, что контролируют ситуацию и противодействуют атаке. ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы для обеспечения стабильности сервисов.
"Новая почта" поблагодарила клиентов за понимание.
Напомним, "Новая почта" объявила о переходе на новую модель хранения товаров. Грузовые и почтовые отделения компании по всей Украине станут локальными складами. Такое решение было принято после атак на большие депо и логистические центры, чтобы уменьшить зависимость от масштабных объектов и сделать доставку более устойчивой к возможным ударам.