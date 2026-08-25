"Новая почта" расширяет сеть сортировочных центров: ищут партнеров и новые помещения

"Новая почта" расширяет сортировочные мощности для бесперебойной транспортировки посылок по стране и ищет предпринимателей, а также владельцев недвижимости для долгосрочного сотрудничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Два варианта сотрудничества

Первый вариант – совместное развитие сортировочного центра. Партнеры будут принимать посылки и грузы, распределять их по направлениям и отправлять дальше. Условия предусматривают:

грузопоток от "Новой почты";

вознаграждение за каждую обработанную посылку;

готовая бизнес-модель и технологические решения;

операционную поддержку

Необходимая площадь, количество работников и оборудования будут зависеть от прогнозируемых объемов грузов в конкретной локации.

Второй вариант – аренда помещения. Владельцы складов или коммерческой недвижимости площадью от 500 м² могут предложить объекты для сортировочных центров или грузовых отделений.

В "Новой почте" отмечают, что больше всего ее интересуют объекты в Киеве, Киевской области и восточных регионах Украины. Условия аренды и сотрудничества согласовываются индивидуально.

Ранее сообщалось, что компания "Новая почта" после серии российских атак на свою инфраструктуру адаптирует логистику к работе в условиях военных вызовов, чтобы лучше защитить отправку клиентов и поддерживать стабильную доставку.